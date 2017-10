В Лос-Анджелесе 27 октября состоялся концерт памяти вокалиста Linkin Park Честера Бэннингтона (Chester Bennington), совершившего самоубийство 20 июля 2017 года.

Кроме Linkin Park в концерте приняли участие Аланис Мориссетт (Alanis Morissette), Kiiara, музыканты Blink-182, No Doubt, System of a Down, Korn и Sum 41.