«Дорожная» (видео)

20 лет назад умер Анатолий Крупнов. Этот видеоклип был снят уже после смерти басиста на одну из его самых известных песен.

В последние годы жизни Крупнов кроме музыки занимался игрой в театре, писал книгу, вел антинаркотическую передачу на ТВ. Но здоровье музыканта было сильно подорвано — 27 февраля 1997 года он умер в студии во время записи от сердечного приступа.

В клипе с Анатолием прощаются его самые близкие друзья-товарищи: Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Константин Кинчев, Сергей Воронов, из «Браво» Дмитрий Ашман и Павел Кузин, совсем ещё молодая Тутта Ларсен и многие другие.