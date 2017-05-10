Живой концерт Васи Обломова на «Дожде»

Для тех, кто отдыхал на праздниках вне телевизора и пытается понять, что интересного пропустил.

Вася Обломов отыграл живой концерт на телеканале «Дождь», в программе Михаила Козырева «Liveнь». Группа представила песни из своего нового альбома «Долгая и несчастливая жизнь», Вася также рассказал о том, как начиналось его творчество, почему поссорился с «Нашим радио», как на его свадьбе оказался Дмитрий Маликов и каким образом сегодня складываются его отношения с радиостанциями и телеканалами.

Если нет времени или лень слушать песни, которые вы уже слышали, мотайте на 14-ю минуту.

Также 5 мая на канале группы появилась «внеплановая работа Васи Обломова по насущному вопросу» — трек «Реновационная», совмещенный с видеорядом.