Пол Маккартни спел с The Killers на «острове миллионеров» (видео)

Они исполнили битловскую «Helter Skelter» на новогодней вечеринке.

За празднованием Нового года мы пропустили немало событий. Например, то, что вынесено в сабж. Пока мы поедали вредные салаты оливье, вегетерианец Пол неожиданно появился на сцене во время выступления американской инди-группы и осчастливил поклонников.

Получился настоящий Helter Skelter, что с английского переводится как «кавардак, суматоха». Публика засняла исторический для себя и The Killers момент на мобильные телефоны, как всегда неправильно — не горизонтально, а вертикально, потому картинка получилась маленькая и почти негодная, но 2 минуты посмотреть на это стоит. Есть и другие видео с концерта, легко ищется. Внятное, но короткое видео можно увидеть на сатранице самих Killers в Facebook.

Концерт этот проходил на острове Сен-Барт в Карибском море, одном из дорогих островов Франции, самые скромные апартаменты обойдутся здесь отдыхающим примерно в $110 000 в неделю, а аренда виллы начинается от $400 000.

Некоторые российские и зарубежные СМИ пишут, что совместное выступление случилось на празднике российских олигархов, а заказчиком новогодней вечеринки стал Роман Абрамович. Новый год на Сен-Бартсе ежегодно отмечают сотни богатейших людей мира, певцы, деятели шоу-бизнеса, дизайнеры и голливудские актеры. У пристаней швартуются десятки роскошных яхт.