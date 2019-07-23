Музыканты Металлики спели «Группу Крови» Виктора Цоя (видео)
Pah Zhen Lyme Nie Ie Ie Ooh-Dahc-Hee! Смотри видео Metallica «Groupah krovee» Viktor Tsoi со стадиона Лужники.
Кто бы мог подумать, что такое возможно! Басист группы Металлика Роберт Трухильо спел за Виктора Цоя и сыграл «Группу Крови», а гитарист Кирк Хэммет подыграл ему на гитаре.
На фото — текст знаменитой песни Цоя, написанной музыкантами на латинице.
PAH ZHEN LYME NIE IE IE OOH-DAH-CHEE
Надо добавить, что Металлика и ранее была замечена исполнении песен той страны, куда они приезжали с концертом.
Вот и видео. Надо понимать, что звук идет немного с задержкой, если стоять совсем вплотную к музыкантам и снимать видео.