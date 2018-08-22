А еще там Гречка и Таня Буланова! Несколько соображений о видео и сам клип ►

Певица Монеточка, ставшая популярной благодаря соцсетям, продолжает набирать популярность и отправляется во всероссийский тур. Накануне тура девушке сняли первый профессиональный видеоклип. Автор сценария и режиссер нового видео — Михаил Идов, тот самый, что работал с Кириллом Серебренниковым над фильмом «Лето». В ролях, неожиданно — Евгений Фёдоров из Tequilajazzz, олицетворивший собой символ 90-х —бритоголового парня, разжигащего печь обомками мебели. В видео встречается лик звезды девяностых, певицы Тани Булановой. Взяли в видео и другую восходящую звезду андеграунда, Гречку. Лицо ее весьма печально — клип-то снимают не ей.

Действие происходит в «лихие 90-е» в «бандитском Петербурге». Сама исполнительница и автор текста родилась в 1998-м: «меня зачали где-то в видеосалоне, где-то под стрельбой под лай и вой» — рассказывает она.

Всей кутерьмы тех времен Монеточка не застала, что-то ей известно из песен «Кровостока» и «рассказов от деда и бати». Потому ей так захотелось побывать в прошлом и самой пострелять. Юная Лиза (так зовут певицу) перечисляет скороговоркой некоторые ужастики 90-х и их забавные характеристики, выводя в припев основной строкой:

«В девяностые убивали людей».

Рассказав о том, как было плохо когда-то давно, выросшая на мемасиках с ноутбуком на коленках девочка успокаивает слушателя, утверждая, что «в наше время все совсем иначе» и «что было — прошло».

Текст куплетов с первого раза неразборчив, потому стоит все же, послушать трек повторно.

Если вас занимает творчество Лизы, а также, в случае, если оно вас выбешивает — послушайте песни других российских исполнительниц в нашей публикации от человека, который хорошо владеет темой, Дениса Третьякова.