Музыкальные итоги года подвел Артемий Троицкий

Особенно критик нахваливает Дельфина. А также отмечает БГ, Шевчука, Хаски, Фейса и других.

Группа IC3PEAK превзошла Pussy Riot, Дельфин — лучшая пластинка года, а Шевчук-таки запел, вместо того, чтоб хрипеть.

Примерно так рассказывает о лучших музыкальных достижениях в России и странах СНГ музыкальный критик Артемий Кивович Троицкий.

DayMusuc.ru поздравляет всех с Новым Годом и желает не отвлекаться сильно от меломании на заработок денег, что часто не дает нам уделять достаточно времени музыке. Но «в музыке только гармония есть», как в песни пелось. Потому достичь гармонии можно только живя среди музыки!