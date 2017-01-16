Мы так любили «Beatles» (видео, 1986 год)

16 января — всемирный день «Битлз». Поём и смотрим фрагмент популярной передачи «Утренняя Почта». В ролях — Юрий Николаев (Первая программа ЦТ СССР) и Николай Фоменко (бит-квартет «Секрет»).

В то время битломанам Советского Союза было обидно смотреть по телеку именно этот клип (хотя тогда и слова-то такого не было еще) — все единодушно вздыхали: «Лучше бы самих Битлз показали», ведь тогда практически не было других источников, где бы можно было увидеть битлов, не появились еще даже видеомагнитофоны. Это были годы «эпохи застоя» и зарубежными исполнителями Центральное Телевидение СССР зрителя, мягко говоря, не радовало.

Сегодня всё наоборот — источников, где можно увидеть «The Beatles» море и мы показываем «Утреннюю Почту»!

Музыка — Илья Словесник, стихи — Игорь Шаферан.



Мы любим Битлз! The Beatles forever!!