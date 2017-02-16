«Мы вызываем лето!» вместе с «Без Билета» (видео)

Песня в духе латиноамериканского реггетона разнообразит вашу хмурую февральскую офисную жизнь. И разбавит вчерашний хардкор от Ленинграда.

В клипе на нее снялись порядка полутора десятков человек, около сотни голов крупного рогатого скота, змей, байк, минитрактор, автомобиль, и как минимум один Артист — Виталий, таковы фамилия и имя лидера белорусской группы «Без Билета».

«В этой песне — элементы разных культур, использующих песни и танцы для сохранения рассудка и радости жизни, а также в качестве пластыря для небольших ран, — рассказывает Виталий Артист. — Сами мы тоже часто именно так снимаем стресс, вплоть до прихода соседей. А хотя бы раз в год, по традиции, собрав друзей, мы снимаем клип на одной поляне в витебской области, хозяева которой уже привыкли и сами с удовольствием снимаются вместе с нами. Мы посвящаем этот трек нашим друзьям и родным, а также всем людям, которые скучают по лету!»

Кто не в курсе, реггето́н (исп. reguetón, англ. reggaeton) — это такой музыкальный стиль и танец, возникший в Панаме и Пуэрто-Рико под влиянием регги, дэнсхолла и хип-хопа. Получил широкое распространение в латиноамериканских странах Карибского бассейна, а также среди латиноамериканцев, проживающих в США.



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