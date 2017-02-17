«Ночной блюз» Александра Башлачева

В этот день 29 лет назад погиб поэт и музыкант Александр Башлачёв.

Ленинград, проспект Кузнецова, хмурый февральский день, 17-е число, 1988 год, 8 этаж. Саш-Баш выбросился из окна. Обстоятельства его гибели по-прежнему до конца не ясны.

«Время колокольчиков», «Некому берёзу заломати», «Мельница» и другие песни Башлачёва, исполненные хриплым вокалом и под акустическую гитару, сохранились большей частью лишь в форме непрофессиональных записей с концертов и квартирников.

Песни, которые мы знаем, совсем не похожи на «Ночной Блюз» которую он написал в ранней юности для группы «Рок-Сентябрь». Хорошая баллада, её можно спеть в компании под гитару. Она и родилась в той квартире. На восьмом этаже, в шумном доме, на проспекте...

Песню из раннего Башлачёва испольняет Олег Хакман и группа «Рок-Сентябрь»