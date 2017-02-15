Новое кровавое видео Ленинграда от режиссера «Хардкора»

Среди актеров клипа «Кольщик» замечена и известная по «Лабутенам» актриса Юлия Топольницкая. Осторожно — видео наполнено сценами жестокости.

Видеоклип на новую песню Ленинграда «Кольщик» появился на канале группы. Снял его режиссер «Хардкора» Илья Найшуллер. На своей странице в Facebook он оставил запись, в которой поблагодарил съемочную группу и лидера Ленинграда «за возможность устроить такой беспредел!».

Одной из героинь видео стала известная по клипу «Экспонат» актриса Юлия Топольницкая. Основной вокал песни — на новых вокалистках Ленинграда, несколько строчек пропел и Сергей Шнуров.

Ролик снимали в основном в цирке, где разворачивается кровавая история, конечно не без участия хищников. Локацией был выбран цирк в Твери.

Перед тем, как смотреть новое видео от Ленинграда, удостоверьтесь, нет ли у экранов женщин, детей и людей преклонного возраста.