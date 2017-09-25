Слушаем и смотрим новое indie из всемирной паутины

Каждый день в мире появляется много интересных групп и порой на просторах сети и в эфирах онлайн-радиостанций можно отыскать настоящие жемчужины, альбом которых хочется тут же скачать. Однако у некоторых новичков еще нет ни альбома, ни клипов, ни сайта, на их страницы в соцсетях подписаны единицы, а у имеющихся видео лишь несколько сотен просмотров.

Одна из таких новых групп — Nylenda. Видео их первого сингла на этот момент посмотрели лишь 643 раза, на канал подписаны всего трое (подозреваем, что это сами музыканты группы), а страницу на Fаcebook лайкнули лишь 166 новых поклонника. Среди которых и редакция DayMusic.ru. Потому спешим поделиться с читателем нашим новым открытием. А также просим покреативить, какое название можно дать нашей возможной новой рубрике о малоизвестных, но интересных музыкальных раскопках.

Nylenda — группа из Норвегии, где образовалась в 2015 году в городе Ставангер (Stavanger).

Используя аналоговые синтезаторы, драм-машины, орган, бас и гитару, Ниленда создает экспериментальную и танцевальную смесь электронной музыки, в которой представлены элементы психоделического, инди и краутрока¹ 60-х и 70-х годов.

Название группы происходит от скандинавского слова «nýlenda», что означает «новая земля», место для нового дома.

Участники Nylenda, это Ойвинд Хатлеског² (Øivind Hatleskog) — вокал / орган / синтезатор / гитара и два брата по фамилии Холанг — Джон (John Håland) — бас / вокал и Сигбьёрн (Sigbjørn Håland) — аналоговые синтезаторы / драм-машины / гитара.

Страница Nylenda в Facebook и в YouTube.

Новое психоделик-видео Nylenda на их первый сингл «Burning Eyes», вышедший 18 августа 2017 года.

¹ Краут-рок (нем. Krautrock) — направление экспериментальной и психоделической рок-музыки, возникшее в конце 1960-х — начале 1970-х годов в Западной Германии. Характерными представителями краут-рока являются немецкие группы Tangerine Dream, Can, Faust, Neu!, Organisation и др.

² Как можно догадаться, написание имен на русском не претендует на точность, ведь верно понять транскрипцию неподготовленному автору нелегко.