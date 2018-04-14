Обзор российских музыкальных новинок от Артемия Троицкого

Известный музыкальный критик ведет свой видеоблог в рамках Ютьюб-канала ARU TV, где речь идет в основном о политике.

В новом выпуске, по многочисленным заявкам зрителей, он говорит про музыку и рекомендует новинки. Речь идет об альбоме антивоенных песен «Нам не нужна война» от сообщества «АнтиАрмия» с участием множества хорошо известных нам всем музыкантов, новой пластинке Дельфина, групп Порнофильмы, Вежливый Отказ, работе Бориса Гребенщикова и сингле Noize MC.

Большой музыкальный выпуск А.К. Троицкого длится более 14 минут.