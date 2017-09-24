24 сентября 2015 года не стало Александры Соколовой, вокалистки питерской группы Atlantida Project. Саша умерла от рака.

Музыканты успели записать два альбома — «Новое измерение» в 2010-м и посмертный альбом «Бездна», вышедший весной 2016-го. Стиль их музыки определяют как киберфолк.

Хороший творческий тандем случился у Саши с Иваном Алексеевым, известным под псевдонимом Noize MC, когда незадолго до смерти Саши они записали песню «Иордан» и сняли видео на нее.

Вот что рассказывают об этом на странице Atlantida Project в ВК сами музыканты:

«В истории нашего коллектива эта песня и этот клип сыграли очень важную роль, явившись своеобразной кульминацией творческого пути. Кроме того это самый масштабный клип в истории группы. Съемки происходили летом 2015 г. В период, когда казалось, что самое страшное уже позади. Клип был презентован в начале сентября 2015 г. К сожалению, совсем вскоре после этого Саши не стало. Однако, она все же успела посмотреть клип. В тот момент она сказала: «Я здесь такая, какой всегда мечтала выглядеть на экране!».

Есть и фильм о съемках клипа Иордан.