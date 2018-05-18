Первый трейлер фильма «Лето» Кирилла Серебренникова

Вышел трейлер фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова — музыкальной черно-белой элегии о юности лидеров групп Кино и Зоопарк — Виктора Цоя и Майка Науменко.

Видео представила «Афиша».

Кирилл Серебренников заканчивал фильм, находясь под домашним арестом. «Лето» был представлен на основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Естественно, самого режисерра там не было.

В России фильм выйдет на экраны с началом лета, 7 июня 2018 года.

Роль Науменко досталась Роме Билыку из группы Звери, Цоя сыграл корейский актер Тео Ю, в фильме снялся Александр Баширов.

Ранее на Ютьюб появился клип на песню Майка Науменко, давшую название фильму — «Лето» с нарезкой кадров из него, в исполнении Ромы Зверя. Видео сопровождают субтитры с англоязычным рифмованным переводом, поскольку оно было смонтировано для представления в Каннах.

Также, есть видео с интервью Ромы Зверя о съемках в фильме «Лето».