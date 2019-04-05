Премьера клипа «На заре» группы Альянс состоялась спустя 32 года после съемки

Видео явил миру автор текста и музыки, клавишник группы.

«Наконец удалось восстановить первый (!) клип на песню На заре! Очень смешно и наивно, но, с удовольствием, делюсь с вами! Март, очень холодно, да ещё дождь пошел». — таким описанием снабдил видео на песню Альянс — «На заре» автор канала Олег Парастаев. Это клавишник группы Альянс, он же — автор и текста и музыки этой песни, ставшей громким бессмертным хитом.

«Требуется отдельное интервью про съёмки этого клипа», — пишет Парастаев. Надеемся, наши коллеги из музыкальных СМИ уже связались с автором нетленки.

В комментариях зрители отметили, что, с одной стороны, премьера «слегка запоздала», однако на ютубе набирает популярность стиль new retro wave, так что видео на этой волне может собрать свою аудиторию.

И уже собирает: за неполный первый день в Ютьюбе клип Альянса «На заре» посмотрели уже более 50 тысяч раз (на момент публикации этого текста).