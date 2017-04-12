Режиссёр фильма «Хардкор» показал пять любимых клипов

Илья Найшуллер также рассказал, как снять клип без денег.

Илья Найшуллер стал гостем программы «Playlist» Михаила Козырева на телеканале «Дождь». Сама программа очень близка редакции портала DayMusic.ru, поскольку частенько мы именно так проводим вечеринки дома с друзьями, называя их YouTube-party. Наполнение рюмок перемежается просмотром видеоклипов, при этом, каждый ставит всем свое любимое видео, передавая ход следующему. И так до бесконечности, точнее, до потери способности что-либо воспринимать. Таким образом, мы не только лучше узнаем друг друга, но и культурно просвещаемся. Порой, давно знакомый человек может удивить чем-то совершенно неожиданным!

Музыкант, актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер — в последнее время Илья Найшуллер стал известен своим фильмом «Хардкор», а также клипом, который он снял на песню «Кольщик» группы Ленинград. Как вы думаете, что смотрит автор кровавых видео — такие же ужастики, а может, отдыхает от всего под няшные видюшки или клипы с длинноногими моделями?

Перед вами свежий телевыпуск, в котором Илья показал видеоклипы, которые его вдохновляют, и рассказал, что в них цепляет. А еще он поделился советом о том, как можно снять свой первый клип без бюджета. И рассказал, как всего за $200 было сделано сверх-кровавое видео про побег из офиса для его группы Biting Elbows, которое пулей прошлось по Ютьюб и уже за первую неделю после выхода собрало десяток миллионов просмотров (ныне более 37 млн).