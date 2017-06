Самый мрачный альбом The National станет посвящением трудностям брака

Новая песня с весьма мрачным названием и невероятно легкой и красивой мелодикой — «The System Only Dreams in Total Darkness» (слушать здесь)

Американская инди-рок-группа The National в 2017 году наконец-то обещает выпустить новый альбом, и это будет их первый лонгплей с 2013 года. Лидер группы Мэтт Бернингер (Matt Berninger) рассказал, что новые песни одной из самых меланхоличных групп современности станут более «математическими и электронными». В октябрьском интервью Rolling Stone он поведал, что новая работа будет «самой мрачной пластинкой The National» и будет посвящена браку и разрушающимся отношениям.

«Я счастлив в браке, но это тяжело, брак – это нелегко, и мы с женой вместе сочиняем песни о нашей собственной борьбе, и пишется это трудно, но это спасает мой брак. И это будет очень необычная запись, и я с ума схожу от этого»,

— сказал он.

Новый альбом The National будет называться «Sleep Well Beast», релиз назначен на 8 сентября 2017 г.

В сети недавно появилась одна из новых песен с весьма мрачным названием и невероятно легкой и красивой мелодикой — «The System Only Dreams in Total Darkness».