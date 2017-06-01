Один из лучших саундтреков к бондиане: «Live and Let Die» Пола МакКартни

1 июня 1973 года Пол МакКартни & Wings выпустили альбом «Live & Let Die».

Песня «Live and Let Die» была написана по заказу создателей фильма о британском суперагенте 007 Джеймсе Бонде и стала заглавной к восьмой истории «Живи и дай умереть».

Создавалась песня Полом и Линдой Маккартни вместе с музыкантами группы The Wings. Маккартни работал над ней вместе с продюсером The Beatles Джорджем Мартином. Последний раз на тот момент они сотрудничали четырьмя годами ранее, записывая битловскую пластинку «Abbey Road».

Это был один из самых успешных синглов группы, и наиболее успешный саундтрек к бондиане . Сингл «Live And Let Die» достигал 2 места в хит-параде Соединенного Королевства и 7-го места в чартах США. Кроме того, это первая песня для фильма о Джеймсе Бонде, которая была номинирована на премию «Оскар». В 2008 году читатели авторитетного музыкального ресурса Gigwise поставили ее на третье место в списке лучших музыкальных тем из фильмов, посвященным приключениям Джеймса Бонда.

Прежде чем написать заглавную композицию к новому фильму о супершпионе, Пол ознакомился с содержанием истории — продюсеры прислали ему роман Яна Флеминга. После ее прочтения, на написание песни ушло несколько минут. Вот как рассказывает об этом моменте барабанщик группы The Wings Денни Сейуэлл (Denny Seiwell):