«Seven Nation Army» группы The White Stripes сыграна звуками стрелялки Battlefield 5

Солдаты из компьютерной игрушки создают мелодию сигналами клаксонов, ритм-секцию держат стрельбой из пистолетов и залпами из пулеметов...

Песня «Seven Nation Army» группы The White Stripes в этом ролике сыграна при помощи монтажа звуковых эффектов из Battlefield 5 — сетевого шутера про Вторую мировую войну. Удачной находкой поделилась Медуза. Креатив принадлежит пользователю YouTube из Швеции с ником UMadBroYolo. Солдаты из игрушки создают мелодию сигналами клаксонов, ритм-секцию держат стрельбой из пистолетов и залпами из пулеметов, в ход иду ножи и гранаты, издающие звуки в нужной тональности.

Это — пять!

Шведский меломан-игроман уже не впервые экспериментирует с подобными вещами — самой «Seven Nation Army» он уже «отстрелялся» еще 2 года назад, набрав аж 4 милн просмотров, а нынешнее версия — ремейк на самого себя, желание вернуть былую славу. Хотя, наворотов в ней больше.

Вот версия 2016 года:

Есть у него еще и рождественская подборочка подобного рода: Jingle Beats | Christmas Medley:

Если вы не знаете песню White Stripes, то намаяканную, нагавканную и накукареканную Evanescence — «Bring Me To Life» опознаете без труда! Вашему вниманию отличный Cats Cover. Это бесподобно!