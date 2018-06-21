Таким Шевчука вы еще не слышали. Почти рэп от ДДТ

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ДДТ выпустили не так давно новый альбом «Галя ходи», он стал двадцатым студийником группы.

Юрий Шевчук рассказывал, что в этом альбоме он искал новый звук и пытался экспериментировать. Концепт состоял в том, чтобы каждый трек отличался манерой речи, аранжировкой, саундом, вокалом.

Заметным получился трек — песней это сложно назвать — по которому получил название весь альбом. В нем Шевчук не поет, а говорит. Примерно так, как это делает на своих альбомах Евгений Гришковец или Вася Обломов. Кстати, в частном разговоре с DayMusic Василий назвал трек «Галя ходи» неудачным, не вдаваясь в пояснения.

В тексте Шевчук упоминает Наше Радио. Радиостанция взяла «Галя ходи» в эфирную ротацию.

Видеоклип на трек самой группой пока не снят, но постарались поклонники. Такое видео и представлено ниже.

«Сделал клип на новую песню ДДТ. Песня очень добротная, своеобразная исповедь 70-80-х, поэтому очень хотелось передать дух этого времени». — прокомментировал свое желание создать такое видео его автор.

Смотрим и слушаем. Внимание: очень много непростого текста.