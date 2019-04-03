Тайные и явные смыслы в новом клипе Rammstein «Deutschland»

Видео показывает непростую историю Германии и отношение к ней самих музыкантов.

На прошлой неделе Rammstein выпустили официальное видео к своей первой новой песне с 2011 года. На момент этой публикации, девятиминутный клип под названием «Deutschland» был просмотрен на YouTube более 23 миллионов раз .

Спорная новая песня и видео от самой топовой немецкой группы исследует национальную самобытность, сталкиваясь с болезненной историей.

Ниже можно увидеть занятный разбор нового видео Rammstein от автора одного русскоязычного Ютьюб-канала, живущего долгое время в Германии, что помогает ему уловить суть сюжета и разложить его буквально «по-полочкам». Сам клип здесь.