Tequilajazzz представили кавер на «Лебединую Сталь» БГ, призывая приход «нормального лета»

Весне пора уходить, а вам — посмотреть, как она уходит.

Группа экспериментального рока из Санкт-Петербурга Tequilajazzz поставила своеобразный эксперимент по изгнанию весны, которая должна уступить, наконец, место долгожданному лету.

Музыканты представили акустическую кавер-версию на давнюю песню «Лебединая сталь» Бориса Гребенщикова и группы Аквариум. К песне сделан видеоряд, сделанный несколькими операторами, а производством ролика занималась компания Firecat Film. Черно-белые кадры показывают моменты наступления весны в северных российских широтах, множество красивых видов сделаны с высоты птичьего полета.

По словам фронтмена Евгения Федорова, все это было сделано в поддержку скромной северной весны.

Под видео на канале ютьюб группа вывесила следующий комментарий:

«Наши друзья из Firecat Films говорят — “вот не придёт нормальное лето, пока мы не выпустим это видео”. И действительно, пора!» «Весне пора уходить, а вам - посмотреть, как она уходит. Далеко, на Север, до следующего марта»,

— написал Евгений Федоров в своем фейсбуке.

Песню в этом исполнении можно было услышать в «киберакустической» программе на осенних концертах Tequilajazzz . А в ближайшее время – в конце июня — группа даст концерты в Москве и Петербурге. Кроме того, со своим проектом Optimystica Федоров выступит на фестивале Дикая Мята в Тульской области.