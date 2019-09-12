Трибьют к 55-летию Егора Летова «Без меня»

27 песен «Гражданки» от самых разных артистов — от Славы КПСС до Наива. Слушать здесь ▶️

Егору Летову — 55. Трибьют назван «Без Меня». Но Егор с нами. И его песни на сей раз исполнили 27 артистов. Кого здесь только нет, кавера на песни Гражданской Обороны спели как старички рок-сцены — Ленинград, Наив, Найк Борзов и Сансара, Animal ДжаZ, Noize MC, Билли Новик и Психея,так и «недавноиспеченные» Гречка, Нейромонах Феофан, Слава КПСС и совсем малоизвестные широкой аудитории группы, типа Sonic Death, Nizkiz и даже группа под названием Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна. Некоторые каверы были записаны для уже известных ранее релизов.

Альбом, продолжительностью 1 час 35 минут, представлен ниже. Если перейти в Yotube, можно увидеть разметку трек-листа. Приятного времяпрепровождения.

Игорь Летов, больше известный под псевдонимом Егор, родился 10 сентября 1964 в Омске, и умер, когда ему было 44 года. Он начинал барабанщиком в группе «Поп-механика». Группу Гражданская Оборона Егор Летов организовал в 1984 году.

Летов — жив!