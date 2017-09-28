Троицкий ответил Тропилло: Цой в фильме Серебренникова не гомосексуалист

Два видео на одну тему на ваш суд

«Крестный отец русского рока», легендарный музыкальный продюсер Андрей Тропилло жестко раскритиковал фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое и Майке Науменко. Тропилло записал видеообращение после того, как был приглашен ознакомиться с «натурой, где снимают».

«Цой там изображается педерастом [...]. Студия, которую они изображали [в фильме] — мою студию, где я создал практически весь русский рок-н-ролл, это какое-то убожество», — негодует в видео Андрей Тропилло, резюмируя, обращением к режиссеру: «Не будешь снимать этот фильм — брось эту гадость — будешь на свободе, ты понял? А не бросишь — сидеть тебе!..»

Музыкальный критик Артемий Троицкий записал ответное видео, где рассказал, что читал сценарий, и ничего подобного там нет, то есть, Серебренников не показал Цоя гомосексуалистом. Артемий Кивович предложил зрителям: