Троицкий ответил Тропилло: Цой в фильме Серебренникова не гомосексуалист

 

28 сентября 2017 года

Два видео на одну тему на ваш суд

«Крестный отец русского рока», легендарный музыкальный продюсер Андрей Тропилло жестко раскритиковал фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое и Майке Науменко. Тропилло записал видеообращение после того, как был приглашен ознакомиться с «натурой, где снимают».

«Цой там изображается педерастом [...]. Студия, которую они изображали [в фильме] — мою студию, где я создал практически весь русский рок-н-ролл, это какое-то убожество»,

— негодует в видео Андрей Тропилло, резюмируя, обращением к режиссеру:

«Не будешь снимать этот фильм — брось эту гадость — будешь на свободе, ты понял? А не бросишь — сидеть тебе!..»

Музыкальный критик Артемий Троицкий записал ответное видео, где рассказал, что читал сценарий, и ничего подобного там нет, то есть, Серебренников не показал Цоя гомосексуалистом. Артемий Кивович предложил зрителям:

«Если кто-то будет катить бочки на Кирилла Серебренникова в отношении этого фильма, то можете смело давать человеку в пятак, потому что это подлое вранье!».

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