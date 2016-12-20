С горькой иронией...

По принципу «утром в газете, вечером в куплете» — новый трек Васи Обломова «Боярышник».

Напомним, что в результате массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске погибли десятки человек. Как показала экспертиза, вместо этилового спирта, который не приводит к летальному исходу, в пузырьках содержался метиловый. В ходе расследования были обнаружены два подпольных цеха и задержаны семь человек, которые занимались производством и распространением контрафактной продукции. В цехах были емкости с концентратом «Боярышник», а также аналогичные продукты «Витасепт» и «Чистый С», сообщает ТАСС.

В Роспотребнадзоре предположили, что жителей Иркутска специально подсаживали на концентрат для ванн «Боярышник». «Человек, который первым смог говорить после доставки в стационар, сказал, что купил эту бутылку в четвертый раз. То есть он эту продукцию уже три раза покупал, и все было хорошо, а сейчас всем стало плохо. То есть кто-то подсаживал людей на это вещество, совершенно очевидно», — заявила глава ведомства Анна Попова.

Сегодня, 20 декабря в Иркутской области объявлен днем траура.