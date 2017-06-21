Видео дня: «Яндекс» снял минифильм к 55-летию Виктора Цоя

Одну из самых известных песен «Кино» — «Звезда по имени Солнце» — исполняют современные петербуржцы: музыканты, актёры, художники, студенты и просто прохожие.

Такое описание оставлено под видео, снятым компанией Яндекс. Ролик появился на YouTube еще 20 июня, за сутки до даты 55-летия Виктора Цоя. Однако сам Яндекс о нем особенно-то не сообщал, потому его почти никто не видел — за сутки набралось только 600 тысяч просмотров. Для такого события это слишком мало.

Клип стоит того, чтобы отвлечься от дел и за 5 минут 20 секунд побывать в прошлом и настоящем, разглядеть знакомые лица и подпеть песне, текст которой мы знаем уж куда лучше, чем пресловутую таблицу умножения — споём, хоть посреди ночи разбуди.

«Большинство деталей в нем не случайны, но с первого раза найти их непросто», уверяют авторы видео, но это и без пояснений понятно. Вместе с самой известной песней Цоя «Звезда по имени Солнце» зритель путешествует по нескольким эпохам жизни Питера — от коммуналки времен СССР до некурящего бара наших дней. Главная героиня фильма ведет себя так, как действовал герой Цоя Моро из фильма «Игла», погрузившись в себя и не обращая внимания на внешнюю суету.

За три десятилетия изменились город, мода, культура, звук, но одно осталось неизменным — это актуальность песен Виктора Цоя, популярность его творчества и любовь людей к нему.

Клип снят режиссёром Стасом Елисеевым и оператором-постановщиком Павлом Фоминцевым.

Поскольку Елисеев когда-то был редактором Medialeaks, коллеги издания по старой дружбе попросили его рассказать о том, как родилась идея клипа, а также об отсылках к творчеству и биографии Цоя, которые есть в нем. Таких там 46, по названию альбома группы Кино.

Но пока не читайте эту публикацию, а попробуйте найти что-либо самостоятельно.

Разминка: клип снят одним планом, без склеек, камера просто парит, перенося нас во времени и пространстве, точно как в видео к «Free As A Bird» The Beatles. Вы верите нам на слово? Смотрите сами: