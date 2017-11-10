Видео недели: криминальный Ленинград и релаксационный Дельфин

Внезапный дэнс от Шнура и вокал от Дельфина

Тем временем, пока #1 НА ВКЛАДКЕ «В ТРЕНДЕ» Ютьюба пребывает свежая кровь в видео Ленинграда «Вояж» от режиссера «Хардкора» Найшуллера с Александром Палем в главной роли...

Не столь замеченным прошёл клип Дельфина, а ведь 3 ноября он выпустил видео на композицию «Крики». Песня входит в альбом «Она», релиз которого состоялся в 2016 году. Съемки проходили в Израиле в мае этого года. В клипе есть красивая масштабная аэросъемка.

Расслабьтесь и поразмышляйте после шнуровского хардкора с обилием нецензурной лексики, созерцая череду пейзажей — несмотря на название песни, криков в дельфиновской работе нет. Зрителя погружают в бескрайнее в соленое море, пальмовые леса и песчаные пустыни. А на фоне всего этого — одиноко шагающий Дельфин. Видеоряд дополняет минорное настроение и мотив уединения композиции.

Обе песни удивили, их интересно не только смотреть, но и слушать — «Вояж» от Шнурова по саунду внезапно электронно-танцевальный, а Андрей «Дельфин» Лысиков в своем треке не привычно читает с надрывом, а лирично поёт.