Воскресный поцелуй от Маколея Калкина в «Sunday» Sonic Youth

Этим летним воскресным днем захотелось вспомнить что-нибудь давнее и романтическое.

Пожалуйста: клип на песню «Sunday» группы Sonic Youth, снятый американским кинематографистом Хармони Корином (Harmony Korine). Песня вошла в пластинку 1998 года «A Thousand Leaves (с англ. — «Тысяча листьев»)».

В этом видео задокументирован, пожалуй, самый знаменитый поцелуй Маколея Калкина, получившего всемирную славу после главной роли в комедийном блокбастере 1990 года «Один дома». В клипе юный Маколей чувственно целуется со своей не менее юной женой Рэйчел Майнер, впоследствии тоже ставшей актрисой. Они познакомились в детской профессиональной школе Нью-Йорка, где учились вместе. На момент свадьбы, в 1998 году, обоим было по семнадцать лет. Брак продлился не более двух лет и в 2000 году пара распалась, в 2002 году оформив развод.

Съемки в клипе Sonic Youth стали единственной ролью Калкина за всю вторую половину 90-х. В то время самому популярному ребенку Голливуда пришлось прервать актерскую карьеру из-за неприятностей в семье – родители неслабо рассорились, потому как не могли поделить гонорары сына, составившие к тому моменту около 35 млн долларов.

Кстати, Калкин не только актер, но и музыкант. В 2013 году он основал свою рок-группу «The Pizza Underground», пародирующую песни, как можно догадаться, рок-группы «The Velvet Underground». Но это уже гуглите сами!