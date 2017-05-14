Так песня звучит и выглядит в студийном варианте.

Кто не в курсе о чем речь — пісенний конкурс Євробачення 2017 проходил с 9 по 13 мая 2017 года в Киеве. Примечательно, что хотя Россия и не участвовала в нынешнем Евровидении, без москвичей на нем не обошлось. Первые два места 62 конкурса Евровидения взяли слезные баллады, первенство у Сальвадора из Португалии, на втором месте — болгарин, родившийся и выросший в Москве Кристиан. Трек и видео обладателя «серебра» могут прийтись по вкусу читателям нашего портала, а женская его половина даже пустит нескупую девичью слезу, самая же юная часть найдет в лице юноши нового возлюбленного, отправившись на поиски постера с его изображением.

Кристиан Константинов Костов родился в Москве в 2000 году, в марте ему исполнилось 17 лет. Его мать Зауре — казашка, отец Константин — болгарин. Таким образом, юношу нельзя называть «болгарином российского происхождения» или «русским болгарином», поскольку Казахстан Россией не является. Однако, по рождению он — да, москвич.

С раннего детства Кристиан интересовался музыкой, и родители решили отдать его в детский ансамбль «Непоседы», в котором учились пению многие нынешние звезды, в частности будущие солистки группы «Тату» Юля Волкова и Лена Катина. Кристиана мы могли видеть в первом сезоне конкурса «Голос. Дети», тогда ему было 13 лет. В июне 2014 Кристиан выступил в Крыму, но, невзирая на это, СБУ не запретила ему въезд на Украину, что случилось с представителем от России. Несмотря на столь счастливый подарок судьбы, в случае победы юный исполнитель грозился совершить над статуэткой акт вандализма:

«Надеюсь, что я приеду в Москву с „Хрустальным микрофоном“ и разобью его на видео», — рассказывал он в своем обращении к фэнам из России на видео Life.ru.

В 2016 году Костов подписал контракт с болгарским музыкальным лейблом Virginia Records, а дебютный сингл «Не си за мен» («Не для меня») попал в ротацию многих телерадиокомпаний Болгарии, оказавшись в итоге на первом месте национального хит-парада.

В начале 2017 года Кристиан был принят в «Музыкальный колледж Беркли» (Berklee College of Music), старейшее музыкальное учебное заведение, расположенное в Бостоне, США.

Итак, вот официальное видео победившей песни, но не с выступления на конкурсе, а как она была представлена до него:

Kristian Kostov — «Beautiful Mess».