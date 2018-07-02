Возможно, кто-то забыл или вовсе не знал, как же на самом деле звучат песни Майка Науменко и насколько они, мягко говоря, отличаются от того, что исполнил Рома «Зверь» Билык для фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

Вышел фильм Кирилла Серебренникова «Лето» и Рома «Зверь» Билык записал несколько песен Майка Науменко, которого и сыграл в фильме. В связи с этим даже вышел даже альбом «Звери в Зоопарке».

Возможно, юные слушатели составят представление о песнях Майка после перепевок лидера Зверей, а кто-то из тех, кто подлинный Зоопарк слушал, забыл, как же на самом деле звучат песни Майка и насколько они, мягко говоря, отличаются от того, что исполнил Билык.

Милости просим — вот он, прекрасный оригинал «6 утра».

В клипе использованы кадры из фильмов про группу Зоопарк, а также фрагменты видеозаписей концертов группы, в том числе из ранее неопубликованного видеоматериала, принадлежащего Валерию Кириллову, барабанщику Зоопарка.

Ну и не вспомнить ли нам оригинал самой песни «Лето», давшей название фильму. На видео — подборка старых видов Ленинграда и снимки молодых музыкантов Ленинградского рок-клуба: