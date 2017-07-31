Рок-календарь на 1 августа

01 августа 1981 года
Началось вещание MTV — первого только музыкального телеканала
В 12:01 AM (GMT). Первый показанный видеоклип был группы The Buggles «Video Killed the Radio Star».
01 августа 1971 года
Клавишник Тони Кайе (Tony Kaye) покинул Yes и собрал свою группу Badger. Его заменил Рик Уэйкман (Rick Wakeman)
01 августа 1959 года
Родился Джо Элиотт (Joe Elliot) — вокалист, один из основателей Def Leppard
01 августа 1958 года
Родился Роберт Бак (Robert Buck) — гитарист 10 000 Maniacs
01 августа 1947 года
Родился Рик Андерсон (Rick Anderson) — бас-гитарист The Tubes
01 августа 1942 года
Родился Джерри Гарсия (Jerry Garcia) — вокалист и лид-гитарист Greatful Dead