Рок-календарь на 1 августа

01 августа 1981 года

Началось вещание MTV — первого только музыкального телеканала

В 12:01 AM (GMT). Первый показанный видеоклип был группы The Buggles «Video Killed the Radio Star».

01 августа 1971 года

Клавишник Тони Кайе (Tony Kaye) покинул Yes и собрал свою группу Badger. Его заменил Рик Уэйкман (Rick Wakeman)

01 августа 1959 года

Родился Джо Элиотт (Joe Elliot) — вокалист, один из основателей Def Leppard

01 августа 1958 года

Родился Роберт Бак (Robert Buck) — гитарист 10 000 Maniacs

01 августа 1947 года

Родился Рик Андерсон (Rick Anderson) — бас-гитарист The Tubes

01 августа 1942 года

Родился Джерри Гарсия (Jerry Garcia) — вокалист и лид-гитарист Greatful Dead