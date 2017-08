Рок-календарь на 3 августа

03 августа 1985 года Родился Брент Катцл (Brent Kutzle) — виолончелист и басист OneRepublic 03 августа 1971 года Пол Маккартни (Paul McCartney) объявил о создании новой группы (13 сентября он сообщил название — «Wings») 03 августа 1967 года Родился Скин (Skin) — вокалист и гитарист Skunk Anansie 03 августа 1966 года Родился Джизз Батт (Gizz Butt) — автор песен, гитарист. Играл в Prodigy, Destructors, Sabbat, The More I See и др. 03 августа 1963 года Родился Джеймс Хетфилд (James Alan Hetfield), вокалист, гитарист группы Metallica