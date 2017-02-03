Рок-календарь на 3 февраля


03 февраля 1959 года

В авиакатастрофе погиб Бадди Холли (Buddy Holly)

03 февраля 1959 года

Родился Лол Толхерст (Laurence Andrew «Lol» Tolhurst) — барабанщик The Cure, Levinhurst, Presence и др.

03 февраля 1956 года

Родился Ли Ранальдо (Lee Ranaldo) — гитарист, композитор, вокалист Sonic Youth

03 февраля 1949 года

Родился Артур Кейн (Arthur «Killer» Kane) — басист The New York Dolls

03 февраля 1947 года

Родился Дейв Дэвис (Dave Davies) — вокалист и гитарист Kinks

03 февраля 1943 года

Родился Эрик Хейдок (Eric Haydock) — басист The Hollies

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