Рок-календарь на 3 июня

03 июня 1993 года

U2 подписали 10-летний контракт с «Island Records»

03 июня 1976 года

Хит группы Queen — «Bohemian Rapsody» становится «золотым»

03 июня 1972 года

Pink Floyd выпустили альбом «Obscured by Clouds»

03 июня 1967 года

The Doors выпустили сингл «Light My Fire»

Через два месяца ее расслушали и песня вышла на первое место американского чарта.

03 июня 1964 года

Beatles отправились в мировое турне без Ринго Старра

Тот впал в кому от тонзилита и фарингита.

Он присоединился к группе 12 июня в Австралии.

03 июня 1950 года

Родилась Сюзи Кватро

03 июня 1946 года

Родился Джон Пол Джонс (John Paul Jones) — бас-гитарист легендарных Led Zeppelin