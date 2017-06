Рок-календарь на 4 июня

04 июня 1984 года Bruce Springsteen выпустил свой самый успешный альбом «Born in the USA» 04 июня 1977 года Supertramp выпустили альбом «Give A Little Bit» 04 июня 1965 года Rolling Stones выпустили легендарный сингл «Satisfaction» 04 июня 1942 года Основание компании «Capitol Records»