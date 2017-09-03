Рок-календарь на 4 сентября


04 сентября 1993 года

В легендарном питерском клубе «Там-Там» прошло первое выступление группы Tequilajazzz. Эта дата считается днем рождения группы

04 сентября 1966 года

Родилась Янка Дягилева — рок-певица, поэтесса

04 сентября 1960 года

Родился Ким Тайл (Kim Thayil) — гитарист Soundgarden

04 сентября 1956 года

Родился Блэки Лоулесс (Blackie Lawless) — вокалист и басист WASP

04 сентября 1951 года

Родился Мартин Чамберс (Martin Dale Chambers) — основатель и ударник Pretenders

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