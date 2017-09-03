Рок-календарь на 4 сентября
04 сентября 1993 года
В легендарном питерском клубе «Там-Там» прошло первое выступление группы Tequilajazzz. Эта дата считается днем рождения группы
04 сентября 1966 года
Родилась Янка Дягилева — рок-певица, поэтесса
04 сентября 1960 года
Родился Ким Тайл (Kim Thayil) — гитарист Soundgarden
04 сентября 1956 года
Родился Блэки Лоулесс (Blackie Lawless) — вокалист и басист WASP
04 сентября 1951 года
Родился Мартин Чамберс (Martin Dale Chambers) — основатель и ударник Pretenders