Рок-календарь на 5 августа

05 августа 1971 года

Родился Джаред Хассельхофф (Jared Hasselhoff) — бас-гитарист Bloodhound Gang

05 августа 1967 года

Родился Михаил Натанович Козырев

Культовый современник: бывший генеральный продюсер радиостанции «Максимум». Автор и генеральный продюсер радиостанций «Наше радио», «Радио Ultra», «Best FM». Автор и организатор фестиваля «Нашествие», рок-марафона «Всё в наших руках», «SOSтрадание». Актер в спектаклях и фильмах театра «Квартет И».

Лауреат национальной премии Попова, премий «Медиаменеджер года», «Овация», «Триумф», «Знак качества» и «ТЭФИ».

Главный популяризатор современной рок музыки в России.

05 августа 1967 года

Pink Floyd выпустили первый альбом «The piper at the gates of dawn»

Это единственный альбом записанный под руководством Сида Баррета, который был основным автором песен и творческим лидером группы в тот период.

05 августа 1966 года

Beatles выпустили альбом «Revolver»

05 августа 1959 года

Родился Пэт Смир (Pat Smear) — автор песен, гитарист Nirvana, Foo Fighters, Germs и др.