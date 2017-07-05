Рок-календарь на 6 июля


06 июля 1971 года

Умер Луи Армстронг

06 июля 1965 года

В Сан-Франциско сформирована группа Jefferson Airplane

06 июля 1964 года

Премьера фильма Beatles «A Hard Day’s Night» в Лондоне.

06 июля 1957 года

Джон Леннон (John Lennon) впервые встретился с Полом Маккартни (Paul McCartney) в Woolton, пригороде Ливерпуля на церковной вечеринке

06 июля 1954 года

Элвис Пресли (Elvis Presley) записал свой первый хит «That’s All Right»

И прекраснейшее исполнение Пола МакКартни спустя пол века:

06 июля 1925 года

Родился Билл Хейли (Bill Haley) — легендарный рок-н-ролльный вокалист, исполнитель «Rock Around the Clock»

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