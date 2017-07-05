Рок-календарь на 6 июля
06 июля 1971 года
Умер Луи Армстронг
06 июля 1965 года
В Сан-Франциско сформирована группа Jefferson Airplane
06 июля 1964 года
Премьера фильма Beatles «A Hard Day’s Night» в Лондоне.
06 июля 1957 года
Джон Леннон (John Lennon) впервые встретился с Полом Маккартни (Paul McCartney) в Woolton, пригороде Ливерпуля на церковной вечеринке
06 июля 1954 года
Элвис Пресли (Elvis Presley) записал свой первый хит «That’s All Right»
И прекраснейшее исполнение Пола МакКартни спустя пол века: