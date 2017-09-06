Рок-календарь на 6 сентября
06 сентября 1974 года
Родилась Нина Перссон (Nina Elizabeth Persson) — вокалистка The Cardigans
06 сентября 1971 года
Родилась Долорес О’Риордан (Dolores O`Riordan) — вокалистка Cranberries
06 сентября 1961 года
Родился Пол Воктор-Савой (Paul Waaktaar) — вокалист, гитарист A-ha
06 сентября 1944 года
Родился Роджер Уотерс (Roger Waters) — бас-гитарист, вокалист Pink Floyd
06 сентября 1942 года
Родился Дэйв Баргерон (Dave Bargeron) — тромбонист, трубач Blood, Sweat & Tears
06 сентября 1925 года
Родился Джимми Рид (Jimmy Reed) — блюзовый вокалист