Рок-календарь на 6 сентября

06 сентября 1974 года Родилась Нина Перссон (Nina Elizabeth Persson) — вокалистка The Cardigans 06 сентября 1971 года Родилась Долорес О’Риордан (Dolores O`Riordan) — вокалистка Cranberries 06 сентября 1961 года Родился Пол Воктор-Савой (Paul Waaktaar) — вокалист, гитарист A-ha 06 сентября 1944 года Родился Роджер Уотерс (Roger Waters) — бас-гитарист, вокалист Pink Floyd 06 сентября 1942 года Родился Дэйв Баргерон (Dave Bargeron) — тромбонист, трубач Blood, Sweat & Tears 06 сентября 1925 года Родился Джимми Рид (Jimmy Reed) — блюзовый вокалист