Рок-календарь на 6 сентября


06 сентября 1974 года

Родилась Нина Перссон (Nina Elizabeth Persson) — вокалистка The Cardigans

06 сентября 1971 года

Родилась Долорес О’Риордан (Dolores O`Riordan) — вокалистка Cranberries

06 сентября 1961 года

Родился Пол Воктор-Савой (Paul Waaktaar) — вокалист, гитарист A-ha

06 сентября 1944 года

Родился Роджер Уотерс (Roger Waters) — бас-гитарист, вокалист Pink Floyd

06 сентября 1942 года

Родился Дэйв Баргерон (Dave Bargeron) — тромбонист, трубач Blood, Sweat & Tears

06 сентября 1925 года

Родился Джимми Рид (Jimmy Reed) — блюзовый вокалист

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