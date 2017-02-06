Рок-календарь на 7 февраля
07 февраля 1974 года
Родился Дэнни Гоффи (Danny Goffey) — барабанщик Supergrass
07 февраля 1964 года
Первые гастроли Beatles в США
07 февраля 1962 года
Родился Дэвид Брайан (David Bryan) — бывший клавишник Bon Jovi
07 февраля 1961 года
Родился Алексей Могилевский — аранжировщик, композитор, саксофонист Наутилус-Помпилиус
07 февраля 1959 года
Родился Брайан Трэверс (Brian Travers) — саксофонист UB40
07 февраля 1949 года
Родился Алан Ланкастер (Alan Lancaster) — вокалист и басист Status Quo