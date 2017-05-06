Рок-календарь на 7 мая
07 мая 1986 года
Родился Мэтт Хелдерс — ударник групп Arctic Monkeys и Mongrel
07 мая 1978 года
Родился Стиан Арнесен (Stian Arnesen) — автор песен, гитарист, ударник (Kovenant, Dimmu Borgir, Carpe Tenebrum)
07 мая 1971 года
Альбом Black Sabbath «Paranoid» достиг золотого статуса
07 мая 1951 года
Родился Берни Марсден — автор песен, гитарист, продюсер (Whitesnake, Paice Ashton Lord, Babe Ruth)
07 мая 1925 года
День Радио
Этот день вошёл в историю науки и техники как День рождения радио. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника и осуществил первый сеанс радиосвязи.
Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР в 1925 году, а с 1945 праздник отмечается ежегодно.