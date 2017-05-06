Рок-календарь на 7 мая

07 мая 1986 года

Родился Мэтт Хелдерс — ударник групп Arctic Monkeys и Mongrel

07 мая 1978 года

Родился Стиан Арнесен (Stian Arnesen) — автор песен, гитарист, ударник (Kovenant, Dimmu Borgir, Carpe Tenebrum)

07 мая 1971 года

Альбом Black Sabbath «Paranoid» достиг золотого статуса

07 мая 1951 года

Родился Берни Марсден — автор песен, гитарист, продюсер (Whitesnake, Paice Ashton Lord, Babe Ruth)

07 мая 1925 года

День Радио

Этот день вошёл в историю науки и техники как День рождения радио. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника и осуществил первый сеанс радиосвязи.

Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР в 1925 году, а с 1945 праздник отмечается ежегодно.