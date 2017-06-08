Рок-календарь на 9 июня 09 июня 1977 годаВышла в эфир первая передача Севы Новгородцева Рок-По севы на ВВC09 июня 1972 годаБрюс Спрингстин (Bruce Springsteen) подписал свой первый контракт на выпуск альбомов с лейблом «Columbia»09 июня 1970 годаБоб Дилан (Bob Dylan) удостоился почетной степени доктора музыки Принстонского университета09 июня 1969 годаБрайан Джонс (Brian Jones) изгнан из Rolling Stones по причине жуткой страсти к «траве и порошку»09 июня 1951 годаРодился Пит Джилл (Pete Gill) — барабанщик из Motorhead09 июня 1941 годаРодился Джон Лорд клавишник Deep Purple