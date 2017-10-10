Рок-календарь на 12 октября


12 октября 1994 года

Основание группы «Океан Эльзы»

12 октября 1971 года

Умер Джин Винсент (Gene Vincent) — один из пионеров рок-н-ролла

12 октября 1970 года

На Бродвее состоялась премьера рок-оперы «Иисус Христос — Суперзвезда» (Jesus Christ Superstar)

12 октября 1966 года

Родился Алексей Кортнев — вокалист, лидер группы «Несчастный случай»

12 октября 1964 года

Родился гитарист Сергей Терентьев

12 октября 1948 года

Родился Рик Парфитт (Rick Parfitt) — гитарист и вокалист Status Quo

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