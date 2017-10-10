Рок-календарь на 12 октября 12 октября 1994 годаОснование группы «Океан Эльзы»12 октября 1971 годаУмер Джин Винсент (Gene Vincent) — один из пионеров рок-н-ролла12 октября 1970 годаНа Бродвее состоялась премьера рок-оперы «Иисус Христос — Суперзвезда» (Jesus Christ Superstar)12 октября 1966 годаРодился Алексей Кортнев — вокалист, лидер группы «Несчастный случай»12 октября 1964 годаРодился гитарист Сергей Терентьев12 октября 1948 годаРодился Рик Парфитт (Rick Parfitt) — гитарист и вокалист Status Quo