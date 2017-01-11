Рок-календарь на 13 января

13 января 1997 года

Дата образования группы Маша и Медведи

13 января 1971 года

Родился Ли Эгнью (Lee Agnew) — барабанщик Nazareth

Сын одного из основателей группы — басиста Пита Эгнью (Pete Agnew).

30 апреля 1999 года неожиданно скончался барабанщик группы Nazareth Даррелл Свит. После нескольких встреч группа решает, что Даррелл не хотел бы, чтобы они распались. Как дань уважения Дарреллу, группа выбрала Ли Эгнью, старшего сына Пита, на место ударника Nazareth. Таким образом с августа 1999 года Ли Эгнью. является барабанщиком группы.

13 января 1961 года

Родился Грэм «Саггс» Макферсон (Graham «Suggs» McPherson) — вокалист Madness

13 января 1955 года

Родился Фред Уайт (Fred White) — барабанщик Earth, Wind & Fire