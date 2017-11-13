Рок-календарь на 14 ноября


14 ноября 1975 года

Родился Тревис Баркер (Travis Barker) — барабанщик Blink-182

14 ноября 1972 года

Родился Дуглас Пейн (Douglas Payne) — бас-гитарист Travis

14 ноября 1968 года

Родилась Светлана Яковлевна Сурганова

14 ноября 1959 года

Родился телеведущий и лидер группы «Антропология» Дмитрий Дибров

14 ноября 1949 года

Родился Джэймс Янг (James Young) — гитарист, вокалист и автор песен Styx

14 ноября 1944 года

Родилась Шерри Пейн (Sherri Payne) — вокалистка The Supremes

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