Рок-календарь на 14 ноября
14 ноября 1975 года
Родился Тревис Баркер (Travis Barker) — барабанщик Blink-182
14 ноября 1972 года
Родился Дуглас Пейн (Douglas Payne) — бас-гитарист Travis
14 ноября 1968 года
Родилась Светлана Яковлевна Сурганова
14 ноября 1959 года
Родился телеведущий и лидер группы «Антропология» Дмитрий Дибров
14 ноября 1949 года
Родился Джэймс Янг (James Young) — гитарист, вокалист и автор песен Styx
14 ноября 1944 года
Родилась Шерри Пейн (Sherri Payne) — вокалистка The Supremes