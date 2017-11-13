Рок-календарь на 14 ноября

14 ноября 1975 года Родился Тревис Баркер (Travis Barker) — барабанщик Blink-182 14 ноября 1972 года Родился Дуглас Пейн (Douglas Payne) — бас-гитарист Travis 14 ноября 1968 года Родилась Светлана Яковлевна Сурганова 14 ноября 1959 года Родился телеведущий и лидер группы «Антропология» Дмитрий Дибров 14 ноября 1949 года Родился Джэймс Янг (James Young) — гитарист, вокалист и автор песен Styx 14 ноября 1944 года Родилась Шерри Пейн (Sherri Payne) — вокалистка The Supremes