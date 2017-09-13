Рок-календарь на 14 сентября 14 сентября 1998 года«Океан Эльзы» выпустили свой дебютный альбом «Там, де нас нема»14 сентября 1996 годаСтартовал первый фестиваль «Ozz-Fest»14 сентября 1981 годаНачалась работа над фильмом «The Wall» по мотивам альбома Pink Floyd. Режиссер Алан Паркер14 сентября 1959 годаРодился Мортен Харкет (Morten Harket) — вокалист A-Ha14 сентября 1950 годаРодился Пол Кософф (Paul Kossoff) — гитарист и основатель Free14 сентября 1946 годаРодился Питер Эгню (Peter Agnew) — басист и вокалист Nazareth