Рок-календарь на 14 сентября


14 сентября 1998 года

«Океан Эльзы» выпустили свой дебютный альбом «Там, де нас нема»

14 сентября 1996 года

Стартовал первый фестиваль «Ozz-Fest»

14 сентября 1981 года

Началась работа над фильмом «The Wall» по мотивам альбома Pink Floyd. Режиссер Алан Паркер

14 сентября 1959 года

Родился Мортен Харкет (Morten Harket) — вокалист A-Ha

14 сентября 1950 года

Родился Пол Кософф (Paul Kossoff) — гитарист и основатель Free

14 сентября 1946 года

Родился Питер Эгню (Peter Agnew) — басист и вокалист Nazareth

Новости партнеров: