Рок-календарь на 16 сентября

16 сентября 1977 года Погиб в автокатастрофе Марк Болан (Mark Bolan) — вокалист и гитарист T-Rex 16 сентября 1964 года Родился Дэвид Майкл Сабо (David Michael Sabo) — гитарист Skid Row 16 сентября 1952 года Родился Рон Блайр (Ron Blair) — бас-гитарист Tom Petty & The Heartbreakers 16 сентября 1948 года Родился Кенни Джонс (Kenny Jones) — барабанщик Small Faces, The Who 16 сентября 1925 года Родился Би Би Кинг (B. B. King, Blues Boy King) — король блюзовой гитары