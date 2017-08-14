Рок-календарь на 17 августа

17 августа 1977 года Родилась Тарья Турунен (Tarja Turunen) — бывшая вокалистка Nightwish, сольная вокалистка 17 августа 1977 года Родился Майк Льюис (Mike Lewis) — гитарист Lostprophets, Public Disturbance, No Devotion и др. 17 августа 1969 года Последний день Вудстокского фестиваля 17 августа 1969 года Родился Донни Уолберг (Donnie Wahlberg) — автор-исполнитель, продюсер New Kids 17 августа 1968 года Родился Андрей Кузьменко из группы «Скрябин» 17 августа 1962 года Родился Гилби Кларк (Gilby Clarke) — гитарист Guns N’ Roses