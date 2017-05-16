Рок-календарь на 17 мая
17 мая 1973 года
Родился Джош Хомме — гитарист, продюсер Queens of the Stone Age, Eagles of Death Metal, Kyuss
17 мая 1965 года
Родился Трент Резнор — певец, автор песен Nine Inch Nails
17 мая 1958 года
Родился Пол Ди’Анно — певец, автор песен, первый студийный вокалист Iron Maiden
Именно с именем Ди’Анно связаны первые успехи коллектива: запись успешной демо-кассеты The Soundhouse Tapes, издания первого и второго студийных альбомов, выступление вживую на теле-программе Top of the Pops, совместный тур по Европе с Kiss, а позже — американское и японское турне.